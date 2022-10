Robert Lewandowski pokazał, jak spędza wolny czas z córkami. Fani: "Zazdroszczę im takiego taty"

Robert Lewandowski pochwalił się uroczym zdjęciem z Klarą i Laurą. Ten widok rozczulił internautów, którzy przyznają wprost, że piłkarz to tata na medal!

Choć Robert Lewandowski zdecydowanie należy do grona najbardziej zapracowanych polskich gwiazd, to jednak dla piłkarza to zawsze rodzina jest na pierwszym miejscu. Każdą wolną chwilę sportowiec poświęca swojej ukochanej żonie Annie i uroczym córeczkom - Klarze i Laurze. Tuż po wielkiej gali Złotej Piłki, Robert Lewandowski pokazał, jak spędza wolny czas ze swoimi pociechami. Fani są zachwyceni, jak czułym i troskliwym tatą jest piłkarz. Zobaczcie sami!

Robert Lewandowski pokazał urocze zdjęcie z córeczkami

Ostatnio Robert Lewandowski i Anna Lewandowska wyjechali do Paryża, aby wziąć udział w gali Złotej Piłki 2022. Jak już wiadomo, polski piłkarz niestety nie otrzymał głównego trofeum, ale mimo to z Paryża nie wrócił bez nagrody. Robert Lewandowski otrzymał bowiem nagrodę Gerda Müllera, dla najlepszego strzelca w sezonie 2021/2022.

Tuż po wielkiej gali, Robert Lewandowski i jego małżonka wrócili do Hiszpanii, gdzie oczywiście czekały na nich ich pociechy - Klara i Laura. Piłkarz od razu postanowił spędzić z dziewczynkami wspólne chwile, którymi pochwalił się na swoim Instagramie.

- Dobry czas z moimi dziewczynami ❤️ - napisał Robert Lewandowski.

Piłkarz postanowił tym razem poprzeglądać ze swoimi pociechami encyklopedię zwierząt. Internauci są pod wrażeniem, jak czułym i troskliwym tatą jest Robert Lewandowski.

- Aż sama zazdroszczę im takiego taty hehe. Pozdrawiam i powodzenia na przyszłorocznej Złotej Piłce! - Super Panie Robercie! Rodzina i miłość jest najważniejsza! - Piękna rodzina, życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia - piszą fani.

Fani uwielbiają rodzinę Lewandowskich za to, że pomimo iż są wielkimi gwiazdami, które stać na wszystko, to jednak swoje życie rodzinne prowadzą w normalny sposób, bez wywyższania się. Ostatnio Anna Lewandowska pokazała zwyczajny dzień z ich rodzinnego życia, który rozczulił internautów. My już nie możemy się doczekać na kolejne piękne kadry z życia tej wspaniałej rodziny!