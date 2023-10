Anna Lewandowska ma naprawdę napięty grafik. Trenerka oprócz obozów organizowanych w Polsce, teraz zdecydowała się też na organizację Camp by Ann w Hiszpanii. Frekwencja dopisała, a do zawodowych trenerów dołączyły dwie prawdziwe gwiazdy. Anna Lewandowska ma naprawdę silny team i na jednym ze zdjęć widać jej następczynię! Wow, co za uroczy widok...

Reklama

Anna Lewandowska zaskoczyła zdjęciami córek! Idą w ślady mamy?

Anna Lewandowska od narodzin córek udowodniła, że przy jej specyfice pracy uda jej się pogodzić pracę zawodową z macierzyństwem. Klara i Laura od najmłodszych lat towarzyszą swojej mamie podczas treningów oraz na siłowni, a teraz wyrastają na prawdziwe gwiazdy fitnessu. Dziewczynki ubrane w profesjonalne stroje do ćwiczeń prowadzą treningi razem z Anną Lewandowską podczas obozu.

Klara nie odpuszcza i dotrzymuje tempa ćwiczącym, a tymczasem Laura założyła mikrofon i wygląda na to, że sama chce prowadzić trening. Urocze zdjęcie... Sami spójrzcie!

Instagram / annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska razem z córkami prowadzi zajęcia na obozie. "Klara to mała kobieta rakieta"

Anna Lewandowska nie ukrywa, że jest dumna z córek, które tak dużo czasu poświęcają na aktywność sportową. Dziewczynki od najmłodszych lat nie tylko ćwiczą razem z rodzicami, ale uczą się też pływać, jeżdżą na rowerach, nartach, a ostatnio pokochały też rolki. Klara i Laura nie mogą narzekać na brak zajęć!

Instagram / annalewandowska

Zobacz także: Tak Robert Lewandowski spędza wolne chwile z córeczkami. Tata na medal?

Okazuje się, że na ostatnim obozie Anny Lewandowskiej to jej córki są największymi gwiazdami. Większość zdjęć skradły właśnie one. Sami zobaczcie!