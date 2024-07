4 z 6

Małgorzata Socha świętuje Wielkanoc

O piękny wystrój domu zadbała także Małgorzata Socha. Aktorka podobnie jak Klaudia Halejcio dba o to, by zawsze dom stwarzał idealną atmosferę do świętowania. Gwiazda "Przyjaciółek" ma luksusową willę i mnóstwo przestrzeni do ozdabiania! Nie zabrakło więc oczywiście suto zastawionego stołu, ale także pięknych ozdób, kwiatów i obowiązkowych pisanek.

Małgorzata Socha pochwaliła się swoim obszernym salonem i wejściem do domu, które wygląda niezwykle wiosennie. Uwagę zwraca wieniec zawieszony na drzwiach. Wieńce wiesza się raczej zimą w święta Bożego Narodzenia. Małgorzata Socha jednak udowadnia, że wcale tak być nie musi! Aktorka postawiła na piękny wiosenny wianek z różowych kwiatów i trzeba przyznać, że jest to strzał w dziesiątkę! Żeby dopełnić świątecznego klimatu, aktorka zdecydowała się sama przebrać za wielkanocnego zajączka! Uroczo?