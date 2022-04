Izabela Janachowska opublikowała na Instagramie piękne zdjęcia z chrzcin syna! Wygląda na to, że miniony weekend był naprawdę wyjatkowy dla gwiazdy TVN Style i jej rodziny. Izabela Janachowska już w ubiegłym roku planowala chrzest syna, jednak z powodu natłoku pracy musiała przesunąć datę uroczystości- teraz okazuje się, że ponad rok po narodzinach mały Christopher został ochrzczony. Spójrzcie na zdjęcia z tego wydarzenia! Izabela Janachowska ochrzciła syna Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński zostali rodzicami na początku maja 2019 roku. Po narodzinach syna para planowała, że jego chrzciny odbędą się początkowo w lipcu, a później we wrześniu- niestety, przez pracę i zbyt wiele obowiązków Izabela Janachowska musiała przełożyć datę uroczystości. Na początku 2020 roku wydawało się, że ceremonia zostanie zorganizowana wiosną- nikt nie spodziewał się jednak, że w Polsce i na świecie wybuchnie pandemia koronawirusa. Teraz Izabela Janachowska zdradziła, że mały Christopher jest już ochrzczony! Gdzie chrzest tam nadzieja💙Nasz Aniołek nareszcie ochrzczony😇 Tak długo na to czekaliśmy, jesteśmy przeszczęśliwi 🙏- napisała dumna mama. Internauci są zachwyceni fotkami z pięknej ceremonii! - Gratulacje, piękna rodzina, pełna szczęścia i miłości🤗🤗🤗 - Piaknie Pani wygląda Pani Izabello. Piękna mama i rodzinka ❤️ - Jak pięknie 😍 a sukienka skąd? Jest przepiękna!- komentują fani. - dziękuje 👍to suknia z mojej nowej kolekcji sukienek wizytowych 💛 premiera wkrotce- odpisała Izabela Janachowska. Zobaczcie zdjęcia z chrzcin synka Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Mały Christopher Alexander to prawdziwy słodziak! Zobacz także: Ślub w czasach koronawirusa. Izabela Janachowska stworzyła maseczki...