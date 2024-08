Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie ukrywają, że ich małżeństwo było błędem i od dawna układają sobie życie na nowo z dala od siebie. Małżonkowie już od dawna czekali tylko na to, aby sformalizować rozwód i rozejść się w swoją stronę. Dziś rano, 29 sierpnia, w sądzie na warszawskiej Woli odbyła się długo wyczekiwana rozprawa.

Reklama

Rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Wyciekły zdjęcia

Joanna Opozda i Antek Królikowski pobrali się 7 sierpnia 2021 roku, a kilka miesięcy później na świat przyszedł synek pary - Vincent. Para jeszcze przed przyjściem dziecka na świat postanowiła się rozstać. Joanna Opozda skupiła się na wychowaniu syna, a Antek odnalazł szczęście u boku prawniczki Izabeli. Zwaśnieni małżonkowie w przestrzeni medialnej nie żałowali sobie gorzkich słów i nie ukrywali, że po rozstaniu nie pałają do siebie sympatią. Po wielu miesiącach publicznego prania brudów aktor wycofał się w cień i wraz z nową ukochaną wyprowadził się z Warszawy. Jak się okazało miał ku temu ważny powód - Antek wraz z Izą spodziewają się dziecka!

Wygląda na to, że rozwód Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego to tylko formalność. Aktor już jakiś czas temu złożył do sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie. Pierwsza rozprawa rozwodowa została zaplanowana na luty 2024 roku, a początkowo ich druga rozprawa została zaplanowana na koniec czerwca, jednak dzień przed tym terminem została niespodziewanie odwołana. Sąd wyznaczył nowy termin i 29 sierpnia 2024 roku odbyła się długo wyczekiwana rozprawa.

Z wokandy wynika, że Antonii Królikowski na świadków powołał swoją mamę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Liroya oraz Anitę Królikowską. W sądzie pojawiła się również (jeszcze) małżonka aktora Joanna Opozda. Zobaczcie zdjęcia Joanny Opozdy i Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej z sądu.

Reklama

Zobacz także: Tak Ostrowska-Królikowska zareagowała na wieść o kolejnym dziecku Antka. Wygadała się jej koleżanka

Zobacz także