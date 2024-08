Antek Królikowski nieco rzadziej pojawia się na branżowych imprezach po medialnych aferach z Joanną Opozdą. We wtorek pojawił się jednak na jesiennej ramówce Polsatu, gdzie udzielił wywiadu na temat swojego kolejnego dziecka i nie tylko. Czy aktor chciałby, żeby jego kolejne dziecko miało kontakt z Vincentem? Jego odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

Antoni Królikowski o Vincencie i swoim kolejnym dziecku

We wtorek, 6 sierpnia odbyła się prezentacja ramówki Polsat, na której nie zabrakło Antka Królikowskiego. Po ostatnich medialnych aferach aktor raczej unikał branżowych imprez, ale tym razem zrobił wyjątek. Ostatnio Antek Królikowski potwierdził, że po raz drugi zostanie ojcem, a jego pociecha ma przyjść na świat jeszcze w tym roku. W rozmowie z reporterką Pudelka aktor wrócił wspomnieniami do ostatnich burzliwych wydarzeń w jego życiu i przy okazji nawiązał do tego, co już za chwilę się w nim wydarzy - narodzin jego drugiego dziecka.

Są różne sposoby, żeby radzić sobie z problemami. Ja miałem ich w życiu dużo (...), niektóre tematy są nadal niewyjaśnione. Na ten moment koncentruje się na tym, co jest dla mnie najważniejsze, czyli na mojej ukochanej partnerce i na tym, żeby nasze dziecko było zdrowe — powiedział Antek Królikowski w rozmowie z Pudelekiem.

fot. Łukasz Telus/AKPA

Aktor nie chciał zdradzać zbyt dużo szczegółów dotyczących ciąży Izabelli, ale potwierdził, że mają już wybrane imię dla dziecka. Antek Królikowski został również zapytany o to, czy zamierza pokazywać swoją pociechę w sieci:

Bardzo wątpię, ale lepiej nie mówić nie, bo nigdy nie wiadomo, co się w życiu stanie, ale to raczej nie jest nasz klimat — stwierdził aktor.

Instagram @antek.krolikowski

W dalszej części rozmowy aktor został zapytany o to, czy chciałby, aby jego drugie dziecko utrzymywało kontakt z jego synem Vincentem.

Wierzę, że kiedyś wszyscy usiądziemy przy jednym stole, może tak powiem — powiedział Antek Królikowski dla Pudelka.

