Barbara Kurdej-Szatan zaistniała w świadomości szerokiej grupy Polaków przede wszystkim jako sympatyczna blondynka z reklamy popularnej sieci telekomunikacyjnej. W kolejnych latach gwiazda pokazała nie tylko swój talent aktorski, lecz także wokalny w szeregu seriali, spektakli, a także programów telewizyjnych takich jak na przykład "Twoja twarz brzmi znajoma". Czy widzi swoją przyszłość również w polityce?

Barbara Kurdej-Szatana szczerze o działalności w polityce

Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Faktem została zapytana, czy myślała o karierze w świecie polityki. Po chwili zastanowienia aktorka udzieliła szczerej odpowiedzi i wyjawiła, że z polityką związana była w przeszłości już jej mama.

Nie wiem, czy bym się odnalazła w tym świecie, wiesz? Moja mama wiele lat była w Unii Wolności i była radną Opola (...) Natomiast mama jakoś tak opowiada, że wtedy, no wiesz, może sam fakt, że była w Opolu, to były czasy, jak jeszcze był Tadeusz Mazowiecki, rozumiem, że nadjeżdżała na jakieś tam spotkania i bardzo była zaangażowana, ale powiedziała, że polityka nie była wtedy tak okrutna, jak jest teraz powiedziała Kurdej-Szatan.

W dalszych słowach aktorka przyznała też, że to właśnie jej zawodowa działalność na scenie daje jej najwięcej spełniania i radości, z których trudno byłoby jej zrezygnować w przypadku skupienia się na innej działalności.

I jednak scena daje mi tak dużo spełnienia, poczucia bezpieczeństwa, radości, wolności, że ja bym nie mogła tego zostawić na rzecz bycia politykiem podsumowała aktorka.

W dalszej rozmowie Kurdej-Szatana wyznała też, jaką rolę w jej życiu odgrywają serwisy informacyjne relacjonujące tematy polityczne i społeczne.

Barbara Kurdej-Szatan zabrał głos ws. politycznych newsów. "Miałam serdecznie dość"

W dalszej części rozmowy Kurdej-Szatana przyznała również, że w pewnym momencie, dla swojego dobrostanu, ograniczyła zapoznawanie się z newsami z określonej grupy tematycznej dotyczącej polityki, które dostarczane były jej przez algorytmy.

Myślę, że był moment, kiedy bardzo dużo obserwowałam, nawet na, nie wiem, na telefonie tych wszystkich stron. Właściwie algorytm mi sam podrzucał te wszystkie informacje, ale tego było tak dużo, i tak dużo też jakichś takich, nie tylko politycznych, ale też drastycznych różnych informacji, że po prostu ograniczyłam to sobie, bo już miałam serdecznie dość zrelacjonowała.

Tylko dla Party.pl Barbara Kurdej-Szatan podsumowała też doniesienia o kryzysie w jej małżeństwie.

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