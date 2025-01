W jednym z najpopularniejszych programów śniadaniowych "Dzień Dobry TVN", Marta Jachym-Raczyńska, ceniona ekspertka w dziedzinie zdrowego odżywiania, wraz z mężem, Pawłem Raczyńskim, przekazała widzom niezwykłą wiadomość. Para, znana ze swojego zaangażowania w promowaniu zdrowego stylu życia, ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka.

Reklama

Znana para z "Dzień dobry TVN" spodziewa się dziecka

Marta Jachym-Raczyńska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w branży dietetyki w Polsce. Dzięki swoim kompetencjom, pasji i zaangażowaniu zdobyła szerokie grono fanów, którym dostarcza cennych wskazówek na temat zdrowego stylu życia. Jej mąż, Paweł Raczyński, wspiera ją w działalności zawodowej, jednocześnie zajmując się sportem i motywowaniem innych do aktywności fizycznej. Razem tworzą duet, który inspiruje Polaków do dbania o siebie. Na początku ubiegłego roku para rozpoczęła nowy cykl na antenie "Dzień dobry TVN" pt. "Całoroczne wyzwanie Raczków", w którym chcieli pokazać widzom jak lepiej i zdrowiej żyć. Po roku oboje nie kryją swoje zadowolenia z tego, że ich cykl dobiegł końca.

To była petarda, najlepszy rok. Oczywiście każdy kolejny będzie jeszcze lepszy, ale jesteśmy zachwyceni i zadowoleni - powiedział Paweł Raczyński w śniadaniówce.

W nowym roku w śniadaniówce TVN pojawiła się Marta Jachym-Raczyńska i jej mąż, Paweł Raczyński, którzy podzielili się w studiu radosną nowiną. Okazuje się, że już niebawem zostaną rodzicami.

Dziś było nie tylko o treningach i postanowieniach noworocznych, ale też o powiększeniu rodziny Marty i Pawła – czytamy na Instagramie.

Małżeństwo nie tylko zdradziło płeć dziecka, ale również ujawnili rąbek tajemnicy odnośnie imienia.

To nie będzie polskie imię, będzie włoskie, ale miło się też kojarzy po polsku - zdradziła Marta.

Pod wpisem z radosną nowiną pojawiło się mnóstwo gratulacji od internatów, którzy wysyłają życzenia przyszłym rodzicom.

Fajni, pozytywni ludzie. Gratulacje

Gratulacje. Dużo zdrówka dla was

Serdeczne gratulacje – piszą internauci.

My również dołączamy się do gratulacji.

Reklama

Zobacz także: Ciężarna Klaudia El Dursi we wstrząsającym wyznaniu: "Zaznałam jak to jest ważyć 47 kg, walczyć o każdy kęs"