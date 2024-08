Co za zmiany w "Dzień dobry TVN"! Niedawno pojawiły się doniesienia, że do ekipy prowadzących mogą dołączyć Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, a tymczasem stacja ogłasza, że już od 26 sierpnia w śniadaniówce zobaczymy Piotra Adamczyka. Aktor, którego wszyscy doskonale znają z hitowych produkcji ma prowadzić "Dzień dobry TVN" razem z Sandrą Hajduk, która do tej pory pojawiała się w duecie z Anną Senkarą. Takiej rewolucji w "Dzień dobry TVN" nikt się nie spodziewał! Zobaczcie zapowiedź.

Nowy prowadzący "Dzień Dobry TVN" to ukochany aktor Polaków

Na instagramowym koncie "Dzień dobry TVN" pojawiło się nagranie, na którym widać nowego prowadzącego śniadaniówki, który u boku Sandry Hajduk promiennie uśmiecha się do widzów. Okazuje się, że to Piotr Adamczyk dołączył do grona prowadzących "Dzień dobry TVN", a stacja zapowiada, że będzie się działo:

Oj, tej jesieni będzie się działo czytamy na Instagramie 'Dzień dobry TVN'

Czyżby to jeszcze nie koniec zmian? Ostatnio "Super Express" informował, że Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor negocjują z TVN i być może już od września w duecie pojawią się w roli prowadzących "Dzień dobry TVN". Od września startuje też nowa śniadaniówka "Halo tu Polsat" i jak informował tabloid TVN chce się 'dozbroić' przed jej startem. Wygląda na to, że zaskoczeń nie będzie brakowało...

Widzowie śniadaniówki nie kryją zachwytu i bardzo pozytywnie reagują na nowego prowadzącego. Fani już piszą, że z pewnością będą oglądali poranki w TVN prowadzone przez Piotra Adamczyka.

Extra, najlepszy, najwspanialszy

No to będzie miło się oglądało

Co ciekawe, do tej pory fani Piotra Adamczyka mieli okazję oglądać go na ekranie i na premierach u boku innych gwiazd, a teraz nie dowierzają, że tak znany aktor pojawi się w roli prowadzącego w telewizji śniadaniowej. Niektórzy internauci sugerują nawet, że to może być zwykły żart.

Nie, no serio? Taki aktor w śniadaniowce.

Fajny żarcik

'Karol. Papież, który został prowadzącym DDTVN'

Spodziewaliście się takiej zmiany w "Dzień dobry TVN"? Śniadaniówka z nowym składem prowadzących rusza już od 26 sierpnia.