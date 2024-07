Natalia Siwiec to ostatnio jedna z najgorętszych polskich gwiazd. W masowej świadomości zaistniała dzięki temu, że jest piękną i stylową kobietą. Poprosiliśmy ją, by zdradziła gdzie tkwi jej tajemnica dobrego wyglądu. Tylko czytelniczkom Fleszstyle.pl Natalia uchyliła rąbka tajemnicy i wyjawiła jakie kosmetyki ma zawsze w swojej torebce!

Reklama

zobacz: Marina, Beata Sadowska i Natalia Lesz pokazały ulubione kosmetyki

Miss Euro 2012 używa podkładu Chanel Vitalumiere, rzęsy maluje tuszem Max Factor Masterpiece oraz czarną kredką FM by Federico Mahora. Doskonałą kondycję jej skóry zapewnia jej nawilżający krem Sisley Hydra-global, tonik La Prairie cellular softening and balancing lotion, a także krem pod oczy Sensai Kanebo - cellular performance. O ciało dba masłami marki The Body Shop, a jej skóra pachnie wodą toaletową Diesel – LoverDose.

Reklama

Zobacz ulubione kosmetyki Natalii Siwiec i dowiedz się ile kosztują: