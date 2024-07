Szymon Majewski wraca do TVP! Na jakie stanowisko? Tego nie zgadniecie! W zabawnym wideo popularny dziennikarz opowiada o tym, jak dostał pracę w telewizji. Oczywiście całość to jeden wielki żart, ale w związku ze zmianami w Telewizji Publicznej, na pewno odbije się szerokim echem!

Szymon Majewski wraca do TVP jako... sprzątacz!

Szymon Majewski uwielbia drwić z gwiazd i polityków. I robi to na różne sposoby. Dlatego też nagrał zabawne wideo o tym, jak udało mu się "wrócić" do telewizji. Po udanych rozmowach z Jackiem Kurskim, nowym prezesem TVP, udało mu się zdobyć pracę w charakterze odśnieżającego wejście do TVP na ulicy Woronicza:

W końcu się dogadałem, super, bardzo się cieszę, zaczynam swoją pracę w TVP, jestem po rozmowach z Jackiem, bardzo fajna rozmowa, bezpośredni człowiek, harcerz, rozpoczynam pracę, cieszę się bardzo, że po latach posuchy, wyrzucony z TVN, mam swoją działkę - mówił w wideo

Później Szymon odbiera "telefon" od prezesa, który każe mu pracować, a nie mówić. I wtedy Szymon bierze się za... odśnieżanie!

Sami zobaczcie, jak to wszystko wygląda!

