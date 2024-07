Szymon Majewski powróci do TVN? Dziennikarz napisał na swoim profilu na Facebooku, że wybiera się na rozmowę do stacji, w której podobno "ma bana".

Gwiazdor zapowiadał już, że dostał stanowisko w Telewizji Polskiej. Fani byli bardzo zdziwieni, ale długo nie trzeba było czekać na rozwiązanie zagadki. Szymon Majewski nagrał wideo, na którym pracuje jako pan od odśnieżania podjazdu prezesa Jacka Kurskiego. Potem pojawiła się informacja, że dziennikarz być może dostanie pracę w Polsacie. Jak się okazało to kolejna prowokacja, ponieważ gwiazdor nagrał filmik, na którym pracuje jako ochroniarz pod siedzibą stacji. Co Szymon Majewski wykombinuje tym razem? Nie możemy się doczekać!

Zobacz: Szymon Majewski dostał pracę w Polsacie, ale jako... Nie zgadniecie!

Zobacz także

Szymon Majewski wróci do TVN?

Jutro idę na rozmowę z TVN! Po trzech latach na stare graty. Posted by Szymon Majewski on 25 styczeń 2016

Szymon Majewski jedzie na rozmowę do TVN.

Jadę do TVN!

Posted by Szymon Majewski on 26 styczeń 2016