Szymon Majewski skomentował ostatnie słowa Małgorzaty Kożuchowskiej na temat jej ciąży, a właściwie zapłodnienia. W wywiadzie dla "Vivy" aktorka opowiedziała o naprotechnologii, czyli metodzie dzięki której powitałana świecie syna. Zobaczcie, co napisał!

Gwiazda nigdy nie ukrywała, że bardzo długo starała się zajść w ciążę. Razem ze swoim mężem marzyli o potomstwie, ale z różnych względów nie było im to dane. W ostatnim wywiadzie Kożuchowska przyznała, że Jaś pojawił się na świecie dzięki - naprotechnologii, metodzie dozwolonej przez Kościół.

Szymon Majewski jak zawsze zabawnie odniósł się do słynnych słów gwiazdy i na swoim Facebooku skomentował to:

Małgorzata Kożuchowska reklamuje NAPROTECHNOLOGIĘ jako metodę zapłodnienia. Co to jest?

Metoda NAPRO polega na NAPROwadzaniu męża na żonę. Mąż otrzymuje współrzędne żony i naprowadza go święta wiązka.