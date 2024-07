Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni. Para początkowo ukrywała łączące ich uczucie, z czasem jednak odpuścili sobie walkę z mediami po tym jak wszystkie gazety obiegła seria pełnych czułości zdjęć paparazzi. Zdawać by się mogło, że to tylko chwilowe zauroczenie. Wszystko wskazuje na to, że to co jest między nimi to poważny związek.

Związek bardzo odmienił Radka. Dla swojej nowej ukochanej swój dotychczasowy tryb życia i imprezy i skupił się na budowaniu trwałej relacji z nową partnerką. Małgorzata natomiast już planuje wczasy z nowym ukochanym. Przypomnijmy: Nowy związek odmienił Radka!

Jedną z osób, która wykorzystała popularność ich miłości jest Szymon Majewski. W swoim najnowszym filmiku nagranym pod pseudonimem MC Dziad "przeprowadził rozmowę"z Rozenek i Majdanem. Jako odpowiedzi na zadawane przez niego pytania posłużyły wypowiedzi pary z innych wywiadów. Najzabawniejszym momentem całego video jest cała trójka leżąca w łóżku.

Para nie jest pierwszą, której "oberwało" się od Majewskiego, wcześniej komik wyśmiał w swoich fimach m.in. Natalię Siwiec, Michała Wiśniewskiego i Ewę Chodakowską.

