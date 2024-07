Kaja Śródka i Borys Szyc od dawna są parą. Kaja już niejednokrotnie dawała aktorowi sygnały, że chciałaby, aby ich związek wszedł w kolejną fazę. A tymczasem, ani oświadczyn, ani daty ślubu na razie nie widać.

Reklama

- Mieszkają razem, żyją jak rodzina. Kaja ma świetny kontakt z córeczką Borysa, Sonią. Choć jest bardzo zapracowana i nie znosi gotować, dla niego robi czasem wyjątek. Naprawdę daje z siebie wszystko. I chciałaby mieć pewność, że on traktuje ją poważnie – mówi w „Show” koleżanka Kai ze studiów.

Podobno jednak Borys Szyc nie śpieszy się do śluby, bo wokół niego jest dużo nieudanych związków. Myślicie, że to może być przyczyna tego, iż aktor zwleka z poważną decyzją?