"Awantura o kasę" powróciła na dobre i miała swoją premierę w ubiegłą sobotę. Stacja Polsat właśnie opublikowała wyniki oglądalności teleturnieju, a fani tłumnie wydali swoją opinię na temat powracającego show. Czy na takie słowa liczyła produkcja oraz sam Krzysztof Ibisz? Sprawdźcie szczegóły.

Fani programu "Awantura o kasę" czekali na ten moment od 20 lat! Gdy tylko stacja ogłosiła, że uwielbiany format powraca na ekrany telewizorów- fani natychmiast oszaleli z zachwytu. Dodatkowo, szczęście telewidzów podbił fakt, że prowadzącym ponownie został Krzysztof Ibisz! Format powrócił, jednak zasady gry nieco się zmieniły. Jakiś czas temu w rozmowie z Pomponikiem Krzysztof Ibisz wyznał, czego można spodziewać się po powrocie "Awantury o kasę":