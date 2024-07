Joanna Horodyńska i Ada Fijał to chyba najpopularniejsze polskie ekspertki w dziedzinie mody. Obie oceniają stylizacje gwiazd, ale oprócz pochwał, często (a nawet częściej) wytykają wpadki. Najwyraźniej wśród polskich celebrytek ciężko o dobry styl i smak. Do grona "ofiar krytyki" zalicza się Agnieszka Szulim, która kilka razy wybrała identyczne stylizacje jak Joanna i Ada:

Szulim w różowej spódnicy - jak Horodyńska

Fijał i Szulim w żółtej sukience. Która lepiej?

Na ramówce TVP zapytaliśmy Agnieszkę jak się czuje będąc ocenianą negatywnie przez modowy sąd. Powiedziała, że chociaż Ada Fijał wytyka jej wpadki to później na imprezach przeprasza za zaistniałe sytuacje:

- Ada jest ewidentnie zbyt wrażliwa żeby się tym zajmować. Jak trafiłabm do tych porażek to pamiętam, że Ada do mnie podeszła i mnie przepraszała, że ona mnie tam wzięła i coś napisała. I sobie pomyślałam, że trzeba mieć twardy tyłek, żeby pisać takie rzeczy.