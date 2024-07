Już są! Znamy wyniki oglądalności "Sztuki kochania" reżyserii Marii Sadowskiej, produkcji Piotra Woźniaka-Staraka. Film z Magdaleną Boczarską w roli głównej w ciągu pierwszego weekendu od premiery film obejrzało już ponad ćwierć miliona widzów! Film w premierowy weekend wyświetlania zgromadził w kinach 267.922 widzów. Łącznie z pokazami przedpremierowymi daje to 282.414 sprzedanych biletów.

"Sztuka kochania" pokonała tym samym film "Bogowie" o Zbigniewie Relidze, w którego wcielił się Tomasz Kot. Okazuje się, że "Sztuka kochania" odnotowała najlepszy wynik otwarcia wśród filmów dystrybuowanych przez NEXT FILM - wygrała z “Disco Polo” w reżyserii Macieja Bochniaka i “Drogówką” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

"Sztuka Kochania" to film o życiu Michaliny Wisłockiej, wybitnej polskiej seksuolog, która zrewolucjonizowała życie seksualne Polaków w PRL-u. Ale nie tylko. Odtwórczyni głównej roli, Magdalena Boczarska, mówi:

Oprócz tego, że opowiedzieliśmy historię niesamowitej kobiety i zrobiliśmy film o miłości, chcemy również przybliżyć widzom misję Michaliny Wisłockiej, dlatego też powstała akcja „Kochanie to sztuka”, która ma na celu zachęcić Polaków do rozmowy o seksie. Niestety widać, że wciąż nie odrobiliśmy lekcji z Wisłockiej, a ten film może nas wiele nauczyć. Mam nadzieje, że widzowie, którzy wyjdą z kina będą chcieli przytulić się do swojej drugiej połówki i najnormalniej w świecie – pokochać. Zostawiając jednak temat seksu, a skupiając się na stronie fabularnej – mamy bardzo silną bohaterkę. Życie Michaliny Wisłockiej to splot tak barwnych, a zarazem tragicznych wydarzeń, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyło się naprawdę. - mówiła w rozmowie z TeleMagazynem.