Piotr Woźniak-Starak pokazał plakat filmu "Sztuka kochania"! Najnowsze dzieło producenta filmowego będzie miało premierę 27 stycznia, a główną rolę zagra Magdalena Boczarska. Poprzedni film Piotra Woźniaka-Staraka o profesorze Zbigniewie Relidze - "Bogowie" odniósł ogromny sukces i po 10 dniach od premiery zobaczyło go aż 745 tysięcy widzów. To ogromny sukces dla polskiego kina!

Teraz Piotr Woźniak-Starak postanowił wziął na tapetę postać Michaliny Wisłockiej - autorki bestsellera "Sztuka kochania". Michalina Wisłocka sprawiła, że seks przestał być tematem tabu, co w czasach, kiedy żyła to czyniła było nie lada wyzwaniem. Zbliżającej się premierze filmu towarzyszyła też świetna kampania, w której udziały wzięły znane osoby i nagrały filmiki, w których szczerze mówią o miłości i seksie. W środę milioner pochwalił się plakatem do filmu "Sztuka kochania", a na pierwszym planie widzimy odtwórczynię głównej roli - Magdalenę Boczarską.

Czy ten film ma szansę odnieść sukces podobnie jak "Bogowie"?

Reżyseruje go Maria Sadowska.