Historia Michaliny Wisłockiej to gotowy scenariusz na film. Pod tym względem autorzy filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" znów trafili w dziesiątkę, podobnie jak to było wcześniej w przypadku Zbigniewa Religi. Autorka bestsellerowej książki "Sztuka kochania", która w PRL-u rozeszła się w nakładzie siedmiu milionów egzemplarzy (nie mówiąc już o powielanych pokątnie kopiach książki), zwykła powtarzać, że ślepy o kolorach nie napisze. I rzeczywiście, po obejrzeniu filmu wiadomo już, że osobiste doświadczenia były dla autorki bardzo dobrą podbudową pod rozpoczęcie pisania rewolucyjnego poradnika. Ale "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" to nie tylko seksualny pamiętnik jej autorki. To jedynie dodatek do bardzo ciekawej historii, która jest podstawą filmu Marii Sadowskiej. Michalinę Wisłocką poznajemy w momencie, gdy z rękopisem swojej książki bezskutecznie odbija się od wydawców, którzy nie chcą wydać "Sztuki kochania". Wizyty w gabinetach politycznych działaczy, wydeptywanie ścieżek w ministerstwach, aż w końcu - w myśl znanego powiedzenia - jak trwoga to do Boga i szukanie wstawiennictwa u biskupa. Wszystko to ogląda się z zaciekawieniem i bez znudzenia. Szczególnie że w retrospekcjach poznajemy też sekrety pierwszego małżeństwa Wisłockiej i jej późniejszych mężczyzn, którzy ukształtowali ją jako autorkę, ale przede wszystkim jako kobietę. Bo "Sztuka kochania", którą napisała była głównie właśnie dla kobiet.