Jest nie tylko filantropką, prezenterką, ale również miłośniczką zwierząt. Agnieszka Woźniak-Starak nigdy nie ukrywała, że psy wielokrotnie pomagały jej w życiu. Czworonogi okazały się nieocenionym wsparciem, gdy straciła męża w tragicznych okolicznościach. Niedawno gwiazda postanowiła opowiedzieć o interwencji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Była na fermie jeleniowatych w Kosewie.

Takiego komunikatu w okresie Wielkanocy od Agnieszki Woźniak-Starak nie spodziewał się nikt. Celebrytka najpierw dostała komunikat od pewnych ludzi i zjawiła się na miejscu, by rozpocząć interwencję. Postanowiła, że nie będzie czekała na weterynarza.

Gwiazda opublikowała fragment rozmowy z weterynarzem, który pojawił się na fermie.

Ona jest w stanie skrajnego wycieńczenia. Wychudzenia do tego stopnia, że siekacze wyjąłbym palcami z dziąseł — one się ruszają. Bardzo głęboka awitaminoza. Mogę tylko uśpić

Niestety zwierzęcia nie udało się uratować. Agnieszka Woźniak-Starak nie potrafiła ukryć emocji.

Była w takim stanie, że nie było innego wyjścia. To była męka dla tego zwierzęcia. Nie męczyło się od dzisiaj. Co na to ogród botaniczny w Powsinie, Polska Akademia Nauk? Co się dzieje w Kosewie? Bardzo byśmy chcieli wiedzieć

– zaapelowała.