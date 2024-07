Michał Szpak to z pewnością jeden z najpopularniejszych finalistów programu „X-Factor”. Młody muzyk, którego jedni kochają a drudzy nienawidzą, próbuje wykorzystać swoje pięć minut. Dzięki udziałowi w „Tańcu z Gwiazdami” Szpak wciąż przypomina się swoim fanom, którzy czekają jego płytę.

Mamy jednak złą wiadomość dla wielbicieli Michała Szpaka. Okazuje się bowiem, że muzyk planuje wyjechać z kraju i spróbować swoich sił poza granicami kraju!

- Zrobię wszystko, by właśnie tak było. My w Polsce nie chcemy zmieniać rynku muzycznego. Jesteśmy zamknięci na nowości , wolimy swoje sprawdzone gwiazdy, które godzą się tańczyć tak, jak im się zagra. Ale przecież w show-biznesie na pewno nie o to chodzi- wyznał dla „Twojego Imperium”.

Musimy przyznać, że jesteśmy zaskoczeni słowami Michała, który nie zdążył jeszcze wydać płyty a już twierdzi, że słuchacze są „zamknięci na nowości”…

Będziecie tęsknić za Szpakiem?