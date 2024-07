Media nieustannie spekulują na temat prawdziwego powodu rozstania Marca Anthony'ego z Jennifer Lopez. Raz powodem jest seks taśma, na której piękna Jen jest kompletnie naga, innym razem seksowny model z teledysku.

Okazuje się, że powód jest dość prozaiczny i dość niezrozumiały. Jennifer okazała się zbyt seksowna dla swojego męża! Wielu mężczyzn oddałoby wszystko by móc spędzić choć jeden wieczór z J.Lo, jednak Marc nie mógł znieść, że jego żona jest numerem jeden.

Informator czasopisma Us Weekly wcześniejsze domniemywania, że jej były mąż wciąż urządzał jej sceny zazdrości i był zbyt zaborczy. Przeszkadzały mu nawet skąpe sukienki gwiazdy, a jak wiadomo, to część jej pracy.



- Cały czas uważał, że jest zbyt seksowna jak na 40-letnią matkę dwojga dzieci. Nie podobało mu się nawet to jak Jennifer chciała się ubierać. Kiedy tylko zakładała coś seksownego od razu robił jej sceny i sprawiał, że czuła się winna. Chciał, aby ubierała się w grzecznym stylu statecznej i wiernej żony. Nie mógł znieść faktu, że jest symbolem seksu. Marc chciał dominować w tym związku, nie odpowiadało mu, że Jen gra pierwsze skrzypce. - twierdzi informator gazety.

Jak widać dla niektórych bycie mężem najseksowniejszej kobiety na świecie to za dużo...

