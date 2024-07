Marcelina Zawadzka po wygraniu konkursu Miss Polonia 2011 do dziś świetnie radzi sobie w show biznesie. Mimo, że od wyborów minęło już sporo czasu, nadal pojawia się na imprezach i jest ozdobą salonów. Była też gospodynią programu "Projektanci na start". Przypomnijmy: Zawadzka promuje swój nowy program

W dzisiejszym odcinku "Dzień dobry TVN" Marcelina pokazała zawartość swojej szafy. Ku zaskoczeniu wielu, dominują w niej luźne bluzy sportowe i wygodne stroje. Miss przyznała też, że większość jej garderoby stanowią ubrania z second handów:



Większość rzeczy mam z second handów. Jest to 70% moich rzeczy, są to najciekawsze rzeczy, które mogłabym pokazać - wyznała.