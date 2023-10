Nie jest tajemnicą, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą parę nie tylko w programie "Pytanie na śniadanie", ale darzą się uczuciem także w życiu prywatnym. Jak relacje te wpływają na zachowanie pary w telewizyjnym studio? Opowiedziała nam o tym Izabella Krzan - koleżanka pary prezenterów z telewizyjnej Dwójki.

Fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego co jakiś czas mają szansę oglądać wspólne kadry i rodzinne chwile pary na Instagramie. Zawodowo natomiast zakochani pojawiają się razem także w "Pytaniu na śniadanie". Czy stosunki, które łączą ich prywatnie, mają swoje odbicie w relacji prezenterów na telewizyjnym ekranie? Już wszystko stało się jasne!

O relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego opowiedziała Izabella Krzan w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską. Jak się okazuje, łączenie życia zawodowego z prywatnym może być bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać...

- Myślę, że Kasia i Maciek też to czują, że to jest trudne, bo (...) kiedy współpracuje się razem, przenosi się czasami emocje z domu na plan, to ciężko jest ukryć pewne rzeczy - wyjaśniła Izabella Krzan.