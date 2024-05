Anna Kalczyńska opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym poinformowała o wielkich zmianach. Okazuje się, że dziennikarka po dwunastu latach podjęła bardzo trudną decyzję i nie ukrywa, że przyszła pora na nowy etap w jej życiu. Anna Kalczyńska pokazała przy okazji mnóstwo rodzinnych zdjęć, a internauci od razu ruszyli z komentarzami.

Anna Kalczyńska poinformowała o wielkich zmianach w swoim życiu

Anna Kalczyńska przez wiele lat była jedną z największych gwiazd "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka tworzyła zgrany duet z Andrzejem Sołtysikiem, jednak blisko rok temu doszło do prawdziwej rewolucji w śniadaniówce i gwiazdy musiały pożegnać się z programem. Anna Kalczyńska nie spodziewała się zmian w "Dzień Dobry TVN" i w obszernym wpisie nie ukrywała, że było jej smutno gdy została zwolniona z pracy. Teraz okazuje się, że rok temu w życiu dziennikarki doszło do jeszcze jednej, ogromnej zmiany. Anna Kalczyńska w najnowszym poście na Instagramie wyznała, że razem z całą rodziną przeprowadziła się do nowego domu. Kiedy w miniony weekend pojawiła się w miejscu, w którym spędziła dwanaście lat swojego życia wzruszenie i emocje wzięły górę.

Anna Kalczyńska opublikowała poruszający wpis, w którym wspomina dwanaście lat spędzonych w byłym domu.

A więc żegnaj, stary domu!Już ponad rok mieszkamy gdzie indziej, ale dziś odwiedziłam miejsce, w którym przeżyliśmy 12 pięknych lat, pełnych cudownej energii, dalekich wyjazdów i radosnych powrotów, wielu ciekawych przygód, rozmów, początków przyjaźni i fajnych relacji. To w tym domu rosły nasze dzieci, tu ćwiczyły pozycje baletowe, boksowały, ubierały choinki, piekły pierniczki, szukały w Wielkanoc czekoladowych skarbów w ogrodzie, do tego miejsca zapraszaliśmy naszych bliskich, których już z nami nie ma..Będzie co wspominać.Trzeba dużo zapamiętać.Nie jest łatwo się żegnać napisała gwiazda.

Internauci ruszyli z komentarzami i ze wsparciem.

Piękny dom i wspomnienia

Też mam tam dobre wspomnienia pozdrawiam Aniu całą rodzinę

W obecnym domu będzie na pewno jeszcze lepiej. Sentyment pozostanie w Pani sercu na zawsze komentują fani.

Instagram @annakalczynskam

