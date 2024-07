Minione wakacje z pewnością były niezapomniane dla syna Edyty Górniak. Allan wyjechał na wymarzony obóz przetrwania, z którego jak sama piosenkarka przyznała, wrócił "pokiereszowany, ale bardzo szczęśliwy". Po powrocie z kolonii syn gwiazdy spędzał czas ze swoją mamą, która zaledwie kilka dni temu zabrała go na koncert "Europa to my". Zobacz: Syn Edyty Górniak wspierał ją podczas wczorajszego koncertu ZDJĘCIA

Dwa miesiące wakacji minęły bardzo szybko i dziś wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę w przedszkolach, szkołach i gimnazjach. Do tego grona zalicza się syn Edyty Górniak, który w eleganckiej stylizacji przywitał pierwszy dzień szkoły. Dumna mama pochwaliła się zdjęciem chłopca na swoim profilu na Instagramie. Allan pierwszego dnia w szkole zadał szyku w białej koszuli z muchą.



- Pozdrawiam ciepło wszystkich dumnych rodziców i ich pociechy- Górniak napisała w komentarzu pod zdjęciem

Zobaczcie jak syn Edyty Górniak prezentował się w drodze do szkoły: