W Gorzowie Wielkopolskim odbył się "Wielki koncert Gwiazd- Europa to my". Na muzycznej imprezie pojawiły się największe z polskiej sceny muzycznej. Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie znaleźli się m.in. Margaret, Cleo, Olek Klepacz i Monika Kuszyńska. Zobacz: Europa to my- koncert pełen gwiazd! ZOBACZ ZDJĘCIA

Podczas koncertu zaśpiewała również Edyta Górniak, która razem z Moniką Kuszyńską wykonała piękną piosenkę Leonarda Cohena " Hallelujah".

Próby do występu trwały już od rana, a divie towarzyszył na nich jej syn. Allan najwyraźniej korzysta jeszcze z ostatnich dni wakacyjnych i chętnie podróżuje ze swoją mamą.

Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z synem:

