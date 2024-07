Sylwia Juszczak i Aneta Zając umówiły się razem na kawę! Zdjęcie, które Aneta Zając zamieściła na Instagramie kilka godzin temu, wzbudziło mnóstwo emocji. Aktorka pochwaliła się wspólną fotką z obecną partnerką swojego byłego partnera Mikołaja Krawczyka, Sylwią Juszczak. Jak widać panie bardzo się lubią i pomiędzy nimi nie ma żadnych niesnasek. Aneta Zając najwyraźniej kibicuje też nowej miłości ojca swoich dzieci. Panie najprawdopodobniej spotkały się na wspólne oglądanie meczu po to, aby synowie Zając mogli spędzić więcej czasu z ojcem. Wokół nowego związku aktora było wiele kontrowersji, ponieważ w mediach pojawiły się plotki, że Sylwia Juszczak-Arnesen odbiła ukochanego Agnieszce Włodarczyk, która z kolei odbiła Krawczyka Anecie Zając. Sytuacja jest dość skomplikowana, ale jak widać Zając i Juszczak nie żywią do siebie urazy. Wręcz przeciwnie! A co na to fani? Też nie mogą uwierzyć w to, że aktorki tak się polubiły:

Reklama

Aneta i kobieta, która odbiła faceta kobiecie, która odbiła faceta Anecie... Tak się rodzi damska przyjaźń, brawo ???? ???????? I to mi się podoba super pozdrawiam za odwagę i normalność No to już jest chore, wielka przyjaźń w show-biznesie, zaraz Aneta odbija Mikołaja - Sylwii. :-) Super dziewczyny !!!!! Brawo dla Was !!!!!

Czy Aneta Zając dobrze zrobiła wstawiając takie zdjęcie do sieci?

Zobacz: Sylwia Juszczak pierwszy raz tak szczerze o związku z Krawczykiem! "Za chwilę nie będziemy już tak atrakcyjni"

Zobacz także

Aneta Zając wstawiła wspólne zdjęcie z Sylwią Juszczak

Aneta Zając z synami kibicuje Polakom!