Sylwia Grzeszczak jest jedną z topowych polskich wokalistek, za którą rzesza fanów nieprzerwanie trzyma kciuki. Sympatycy kibicują jej zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym... szczególnie odkąd rozstała się z Liberem. Już kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia, że serce artystki znów jest zajęte, a skradł je były partner Blanki Lipińskiej. Na dzień przed świętami Grzeszczek zaskoczyła wszystkich wymownym wpisem.

Jesienią 2023 roku Liber i Sylwia Grzeszczak zszokowali cały show-biznes informacją o nagłym rozstaniu. Choć nie mieli w zwyczaju wystawiać zbytnio swojego związku na świecznik, uchodzili za zgraną i szczęśliwą parę. Mimo to relacja nie przetrwała próby czasu, ale jednocześnie oboje dali do zrozumienia, że rozstają się w zgodzie. Wątpliwości nie pozostawił wydany chwilę później utwór Sylwii "Motyle", w którym śpiewa:

Czy to stracony czas? Tego nie powiem o tobie nigdy

Kilka miesięcy później w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki o nowym związku Libera. Muzyk został przyłapany na spacerze z ukochaną, z którą nie szczędził sobie czułości. Fani zaczęli zastanawiać się, czy i Sylwia Grzeszczak otworzy się na nową relację. Rzeczywiście, długo nie musieli czekać! Jakiś czas temu do sieci przedostały się doniesienia o rzekomym związku artystki z... byłym partnerem Blanki Lipińskiej - Maćkiem Buzalą!

Wygląda na to, że przed samymi zdjęciami ta ostatnia kwestia uległa diametralnej zmianie! Sylwia Grzeszczak pochwaliła się bowiem serią zdjęć w bożonarodzeniowym klimacie w uroczej opasce na włosy i sweterku. Na każdym z ujęć pozuje sama, a wyjątek stanowi zaledwie jeden kadr, na którym ściska pieska. Tymczasem największą uwagę zwraca opis pod zdjęciami, gdzie Sylwia oznaczyła swojego osobistego fotografa, czyli właśnie Maćka Buzalę! Nie zapomniała o dodaniu przy jego nicku wymownego serduszka.

Jak mogliśmy się spodziewać, fani pospieszyli z życzeniami, a także wyrazili ogromny zachwyt nad zdjęciami swojej idolki.