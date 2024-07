Świetna wiadomość z ostatniej chwili. Sylwia Grzeszczak na swoim Facebooku potwierdziła, że jest w ciąży!

Moi Drodzy.. za jakiś czas zostanę mamą

Chciałabym bezgranicznie poddać się tym chwilom, tak by w ZDROWIU, spokoju i radości uszanować szczególny czas w którym się znajduję .. Podjęłam decyzję o odwołaniu wszystkich koncertów które miały się odbyć do końca 2015 roku.. Wiem, że Wielu z Was czekało na nasze wpólne spotkania, wspólne śpiewanie. Proszę Was o cierpliwość, jestem pewna, że zobaczymy się na trasie koncertowej w kolejnym roku! Dziękuję Wszystkim za życzenia!