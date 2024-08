Takiego duetu chyba nikt się nie spodziewał! Fani Sylwii Grzeszczak są zachwyceni jej duetem ze Smolastym. Właśnie dziś odbyła się premiera ich nowego utworu, która w ciągu kilku godzin skradła serca słuchaczy. W rozmowie z naszą reporterką wokalistka zdradziła nieco więcej o współpracy z muzykiem.

Sylwia Grzeszczak o duecie ze Smolastym

Sylwia Grzeszczak jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i to właśnie na jej występ uczestnicy Top Of The Top Sopot Festiwal nie mogą się doczekać najbardziej. We wtorek 20 sierpnia odbyła się zaś premiera piosenki Sylwii Grzeszczak i Smolastego pt. "Połowa mnie", a słuchacze już są nią zachwyceni. Podczas festiwalu w Sopocie nasza reporterka postanowiła zapytać artystkę o jej współprace z muzykiem. Wokalistka nie ukrywa, że jest to dla niej jeden z największych projektów muzycznych.

Właśnie jutro (20.08) ujrzy na światło dzienne jeden z największych projektów muzycznych w Polsce ze wspaniałym artystą. No i nie mogę się doczekać, jak odbierzecie po prostu ten utwór. To jest naprawdę fantastyczna współpraca... — powiedziała Sylwia Grzeszczak.

Co jeszcze zdradziła nam Sylwia Grzeszczak? Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo.

