Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd Top of the Top Sopot Festiwalu. W rozmowie z Angeliką Bielską z Party.pl, opowiedziała, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Nie ukrywa, że ma sporo powodów do radości, a jednej rzeczy w szczególności nie może się już doczekać.

Sylwia Grzeszczak po festiwalu w Sopocie

Po pierwszym dniu Top of the Top Sopot Festival, Sylwia Grzeszczak porwała sopocką publiczność. Występ wokalistki docenili nie tylko słuchacze, ale również inne gwiazdy. Po poniedziałkowej imprezie także Doda skomentowała występ Sylwii Grzeszczak. Oglądacie Top of the Top Sopot Festival?

W rozmowie z naszą reporterką Sylwia Grzeszczak powiedziała, co się obecnie dzieje w jej życiu. Jest zachwycona sukcesem singla „och i ach”. Przyznała, że nie spodziewała się, że utwór zyska aż taką popularność a to nie wszystko. Grzeszczak przyznała, że przeżywa bardzo intensywny moment w karierze.

Dzieje się naprawdę wiele. Powiedziałabym, że jest grubo. – powiedziała naszej reporterce.

Co miała na myśli? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

