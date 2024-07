1 z 10

Dzisiejsza gala TeleKamery 2015 okazała się szczęśliwa dla Sylwii Grzeszczak. Wokalistka odebrała nagrodę w kategorii "Muzyka" i dała rewelacyjny występ. Nie gorzej zaprezentowała się Ewa Farna. Obie wokalistki rywalizowały ze sobą, i chociaż tylko jedna mogła wygrać, przegrana nie sprawiała wrażenia zasmuconej tym faktem.

Sylwia po odebraniu statuetki wyszła na ściankę, gdzie zapozowała do kilku zdjęć. Na ten wyjątkowy wieczór wybrała czerwoną, powłóczystą kreację. Ale to nie sukienka skupiła największą uwagę gości, bowiem Sylwii towarzyszył mąż, Liber. Para rzadko pojawia się razem na wydarzeniach publicznych, co należy uznać za... "wydarzenie publiczne" :) (zobacz jak się całowali)

Za to Ewa Farna... Z uśmiechem pozowała do zdjęć, a później pogratulowała koleżance rywalce zwycięstwa. Gwiazda wystąpiła w rozkloszowanej sukience w niebiesko-biały print. Co ciekawe, na ten sam fason zdecydowała się dziewczyna Rafała Sonika.

