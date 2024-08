Sylwia Grzeszczak potraktowała Instagram jak pamiętnik i podzieliła się radosną nowiną ze swoimi fanami. Niektórzy już wiedzieli, a inni nie kryją zaskoczenia i gratulują.

Reklama

Wielkie gratulacje! piszą internauci

To już kolejna tak ważna wiadomość w życiu Sylwii Grzeszczak. Artystka nie kryje wzruszenia i podkreśla, że to bardzo istotna część jej życia. O co chodzi? To trzeba przeczytać!

Sylwia Grzeszczak nie ukrywa szczęścia

Kariera Sylwii Grzeszczak znów nabrała tempa i każdy kolejny utwór, który wypuszcza, okazuje się wielkim hitem i trafia na czołówki list przebojów. Tak było tym razem! Artystka, o której ostatnio było głośno również w kontekście życia prywatnego po rozstaniu z Liberem, teraz pochwaliła się sukcesem piosenki "Och i Ach":

Instagram można traktować jak swego rodzaju pamiętnik, dlatego zostawiam tutaj kolejny post o sukcesie och i ach. To dla mnie mega ważna chwila i część życia!!! napisała Sylwia Grzeszczak

Piosenkarka nie może uwierzyć, że to już kolejny tak duży sukces na jej koncie i nie ukrywa wzruszenia:

Od kilku dobrych tygodni ten utwór jest na podium AIRPLAY. W tym tygodniu znów pierwsze miejsce!! Wzruszeń nie ma końca, a jeszcze trochę lata przed nami dodała artystka

Internauci cieszą się razem z Sylwią Grzeszczak i nie mogą się doczekać jej występu w Sopocie podczas festiwalu "Top of the Top"

Zobacz także

Na pewno dasz czadu. Twoje występy są zawsze na najwyższym poziomie

Ogromne gratulacje, w pełni zasłużone. Jestem dumna. Oczywiście będę oglądać, uwielbiam wszystkie Twoje piosenki

Wielkie gratulacje! Zdecydowanie zasłużone, bo utwór 'Och i Ach' to HIT tego lata! Jasne, że będziemy oglądać, myślę, że nie może zabraknąć utworu 'Motyle'

Reklama

Sylwia Grzeszczak od lat cieszy się niesłabnącą sympatią i ma coraz większe grono fanów. Z pewnością wpływają na to jej relacje z ludźmi, a nawet z byłym partnerem. Jak wiadomo, nawet po rozstaniu nadal pracują razem, a słowa do jej hitu "Motyle" napisał właśnie Liber.