Już dziś Sylwia Grzeszczak pojawi się na Top Of The Top Sopot Festiwal. Fani nie mogą się już doczekać jej występu swojej ulubionej piosenkarki. Liber również miał pracowity weekend, ale na nieco mniej prestiżowych imprezach. Jak rozwija się kariera artystów po ich rozstaniu? Sami zobaczcie!

Reklama

Fani gratulują Sylwii Grzeszczak

Sylwia Grzeszczak i Marcin Piotrowski znany jako "Liber" byli małżeństwem przed niemal dekadę. Niestety ich związek dobiegł końca, ale oni sami nie zdecydowali się ujawnić szczegółów swojego rozstania. Oboje chronią swojej prywatności i nie udzielają wywiadów na ten temat. Wiadomo jednak, że Liber znów jest zakochany, ponieważ paparazzi przyłapali go na czułościach z tajemniczą brunetką. O życiu prywatnym piosenkarki - nie wiadomo nic. Grzeszczak skupia się na swojej karierze muzycznej i ostatnio wydała nowy utwór pt."Och i ach", który ma już ponad 26 milionów wyświetleń na YouTubie, a już dziś zagra podczas "Top Of The Top Sopot Festiwal".

Fani już nie mogą się doczekać pierwszego dnia festiwalu, a szczególnie występu Sylwii Grzeszczak. Pod wpisem wokalistki piszą, że nie wyobrażają sobie tego festiwalu bez niej.

Jak festiwal w Sopocie to tylko z Sylwią. Nie możemy się doczekać

Królowa jest tylko jedna SG

Bez Sylwii to nie byłoby to samo

Fot. Tomasz Lina/East New

Czy Liber również pojawi się w Sopocie. Odpowiedź brzmi "nie". w miniony weekend zagrał, na nieco miej prestiżowych wydarzeniach — Dożynkach Gminych w Wrocankach i Tyczynie. Pod jego wpisem pojawiły się zaledwie dwa komentarze, ale również pozytywne.

Super było Cię zobaczyć w Tyczynie

Do zobaczenia w Miejscu Piastowym — piszą internauci.

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak nie ukrywa szczęścia. "To dla mnie mega ważna chwila"

Zobacz także

liberofficial

Reklama

Myślicie, że Liber jeszcze pojawi się na większych scenach?