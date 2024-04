Sylwia Grzeszczak nie ukrywa swojego szczęścia. Opublikowała serię nagrań z niespodziankami, które właśnie do niej dotarły. Artystka pozuje także z ogromnym bukietem róż, a uśmiech nie schodzi jej z ust. Co dało jej tyle radości? Powód do świętowania jest porządny!

Sylwia Grzeszczak ma powody do świętowania

Sylwia Grzeszak odkąd wydała "Motyle" może cieszyć się nieustającym pasmem sukcesów, jeżeli chodzi o ten utwór. Piosenka bije rekordy popularności i trafiła do serc tysięcy fanów. Szczególności dodaje jej również fakt, że tekst napisał jej były mąż. Niedawno Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach, podkreślili, że to decyzja podjęta już jakiś czas temu ale wciąż się przyjaźnią i szanują. Sylwia Grzeszczak to artystka, która stroni od dram, a całą swoją medialną obecność woli skupiać na działalności muzycznej, za co mocno cenią ją odbiorcy.

Dziś Sylwia Grzeszczak ma szczególne powody do świętowania. Tym razem nie chodzi jednak o karierę a życie prywatne. Sylwia Grzeszczak obchodzi właśnie 35. urodziny a od dwóch dni ciągle otrzymuje niespodzianki. Szczęśliwa opublikowała w sieci mnóstwo zdjęć i nagrań.

Instagram @sylwiagrzeszczak

Sylwia Grzeszczak pokazała, jak świętuje swoje urodziny:

Od dwóch dni dostaję kwiaty, prezenty, piękne słowa, dużo muzyki i dużo uśmiechu. Spędzam ten czas w gronie najbliższych osób. Doceniam to wszystko - pisała dzień przed 35. urodzinami.

Instagram @sylwiagrzeszczak

W sieci opublikowała mnóstwo zdjęć, na których pozuje z czerwonymi różami. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że fani z całego kraju zasypali ją życzeniami a także nagraniami z okazji urodzin:

Przez całą noc wysłaliście mi mnóstwo życzeń! Czytam i oglądam kolejne, które docierają z całej Polski - napisała na Instagramie.

My również życzymy Sylwii Grzeszczak wszystkiego, co najpiękniejsze.

Instagram @sylwiagrzeszczak