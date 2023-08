Wczoraj pisaliśmy, że Sylwia Grzeszczak i Liber podczas weekendowego pobytu w Sopocie, zatrzymali się w innych hotelach. Oboje występowali na polsatowskim festiwalu w Sopocie, ale nie spędzali razem czasu. Informacja, którą podaliśmy szybko rozeszła się po innych mediach. Sylwia na Facebooku odniosła się do tych informacji! “Jest to wyjątkowy czas...spędzony przed Sopot SuperHit Festiwal z rodziną i najbliższymi nad polskim morzem… Wbrew temu co dziś piszą i wydzwaniają do domu z kosmicznymi pierdołami od rana .. :)) Były to piękne chwile spędzone z rodziną nawet w tym samym hotelu! Każda sekunda z Wami jest dla mnie najcenniejsza.....!!!!!! Szkoda,że nie mogłam zostać do końca festiwalu ale koncerty na drugim końcu Polski w Żorach oraz Tarnobrzegu były również magicznym czasem! P.S. "Kiedy tylko spojrzę" z dedykacją zawsze dla tej samej osoby, która od 10 lat wspiera niezmiennie”, napisała Sylwia. Sylwia Grzeszczak zadedykowała mężowi piosenkę “Kiedy tylko spojrzę”, do której Liber napisał słowa.