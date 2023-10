Liber zdradził Sylwię Grzeszczak? Piosenkarka wyznała prawdę

Sylwia Grzeszczak rzadko udziela wywiadów na temat swojego życia prywatnego, ale w rozmowie z "Pani" zrobiła wyjątek i odniosła się do plotek, jakie pojawiły się na temat jej małżeństwa w ostatnich miesiącach. Jak reaguje, gdy takie nieprawdziwe informacje roznoszą się w sieci czy w czasopismach? Zobacz: IDEALNE PIERWSZE WRAŻENIE? SPRAWDŹ CO ZROBIĆ ABY ON NA DŁUGO NIE MÓGŁ O TOBIE ZAPOMNIEĆ Sylwia Grzeszczak o plotkach na swój temat Sylwia Grzeszczak mocno chroni swoją prywatność - nie dementuje plotek, a jeśli już, robi to w skrajnych przypadkach. Nie oznacza to jednak, że nie reaguje na plotki na swój temat. Jest wręcz przeciwnie - nadal ją bolą, choć w mniejszym stopniu niż kiedyś: Nie jestem ze stali. Bolą mnie plotki dotyczące mojej prywatności i nie ma co udawać, że jest inaczej. Nieraz czytałam o tym, że moje małżeństwo się rozpada, że nie szanujemy się z mężem, ze w naszej relacji są osoby trzecie. I chociaż tego typu artykuły nie ranią mnie już tak jak jeszcze kilka lat temu, to wiem, że za ich wymyślaniem ktoś stoi. Że "życzliwymi" informatorami dziennikarzy są osoby z mojego otoczenia. Ale ja nie sprzedaję prywatności, nie zależy mi na tym i nigdy nie będzie - mówi w "Pani" Sylwia Grzeszczak. Zobacz: Sylwia Grzeszczak PIERWSZY RAZ tak szczerze o córce i macierzyństwie! "Byłam wściekła, kiedy..." Sylwia Grzeszczak na konferencji Polsat SuperHit Festiwal - już 26-28 maja w Polsacie! Sylwia jest jedną z największych gwiazd w Polsce.