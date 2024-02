Liber opublikował na Instagramie nowe zdjęcie i zaskoczył swoich fanów. Artysta ma prawdziwe powody do radości, a internauci są zachwyceni i już ruszyli z gratulacjami. Ostatnio Liber razem z Sylwią Grzeszczak razem cieszyli się z sukcesu singla "Motyle", a teraz okazuje się, że muzyk ma kolejny powód do świętowania.

Liber już od 25 lat działa w branży muzycznej. Raper i autor wielu hitowych piosenek należy do grona największych gwiazd polskiego show-biznesu. Prywatnie przez wiele lat tworzył szczęśliwy związek z Sylwią Grzeszczak. Para doczekała się córki, Bogny. Niestety, we wrześniu 2023 roku Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili rozstanie. Para zakończyła swój związek, ale szybko okazało się, że nie zamierzają rezygnować ze współpracy. Ostatnio ogromnym hitem okazał się singiel Sylwii Grzeszczak pt. "Motyle", do którego tekst napisał właśnie jej były partner. Artystka w jednym z wywiadów podkreśliła, że chciałaby dalej tworzyć z Liberem.

Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy

wyznała dla Radia Zet.