Liber i Sylwia Grzeszczak w ubiegłym roku poinformowali o rozstaniu. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, gdyż para uznawana była za jedną z najbardziej dobranych w polskim show-biznesie. U swego boku byli paręnaście lat, a owocem ich miłości jest córka Bogda.

Liber napisał życzenia na Dzień Kobiet

Zarówno Liber, jak i Sylwia Grzeszczak w ostatnim czasie odnoszą pasmo sukcesów. Liber opublikował wczoraj na social mediach nowy post, w którym poinformował o niespodziance z okazji Dnia Kobiet, która została przygotowana razem z Mezo i grupą muzyczną Felivers.

Dla wszystkich fajnych babek dzisiaj zamiast kwiatów muzyczna niespodzianka.'Jakie masz dziś plany' w nieco innej wersji, dostępne już w serwisach cyfrowych - napisał raper.

Nowa wersja piosenki "Aniele" pod tytułem "Jakie masz dziś plany" zachwyciła fanów. Sam Liber w rozmowie z Radio Top wyznał:

Mimo że mieliśmy dwie osobne kariery, cały czas pozostawaliśmy w kontakcie, bo oprócz muzyki, zawsze łączył nas sport. Pomysł wspólnego nagrania właśnie zrodził się przez sport. Pierwotnie mieliśmy lecieć na Florydę tylko na turniej tenisowy, ale spontanicznie przed wylotem postanowiliśmy coś nagrać no i efekty tego można usłyszeć w piosence 'Jakie masz dziś plany?'

Liber opublikował zdjęcie Sylwii Grzeszczak

Liber i Sylwia Grzeszczak pomimo rozstania mają dobrą relację. Widać, to również po ostatnim zamieszczonym przez rapera InstaStories. Muzyk udostępnił u siebie post, w którym został oznaczony przez producenta muzycznego Bartosza Zielonego. Producent był dumny z tego, że piosenka "Motyle" do której słowa napisał Liber, a wokal należy do Sylwii Grzeszczak, zajmuje pierwsze miejsca listach przebojów. Na okładce widnieje Sylwia Grzeszczak. Niesamowite jest to, że para rozstała się w zgodzie i potrafi razem współpracować na szczeblu zawodowym.

Jak myślicie w przyszłości powstaną jeszcze wspólne piosenki Libera i Sylwii Grzeszczak?

