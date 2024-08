Sylwia Bomba i Grzegorz Collins w rozmowie z Party.pl pochwalili się swoim wielkim szczęściem! Zakochani przed naszą kamerą nagle zwrócili się do osób, które nie wierzyły w ich związek i szczerość ich uczuć. Teraz para przekazała im wiadomość, która pokazuje, jak bardzo się mylili. To już! Sylwia Bomba i Grzegorz Collins mają powody do świętowania.

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins pochwalili się swoim szczęściem

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins po raz pierwszy pokazali się razem w październiku 2023 roku. Para pojawiła się wówczas na oficjalnej imprezie i chętnie pozowali razem na ściance. Stało się wówczas jasne, że Sylwia Bomba i Grzegorz Collins potwierdzili związek, o którym media wcześniej plotkowały. Niestety, nie wszyscy im kibicowali i wierzyli, że ich relacja przetrwa. Dziś wiemy już, że związek Sylwii Bomby i Grzegorza Collins przetrwał, a na dodatek teraz zakochani przed naszą kamerą przekazali wspaniałe wieści!

Pierwszą rzeczą, którą chcielibyśmy pewnie powiedzieć to to, że już zaraz... zaczęła Sylwia Bomba.

Chcielibyśmy pozdrowić pewną część społeczeństwa, która nie dawała nam miesiąca, trzech, kolejny wujek wtrącił się Grzegorz Collins.

A nam właśnie moja rocznica ogłosiła gwiazda Googlebox. Przed telewizorem.

Kiedy dokładnie zakochani będą świętować pierwszą rocznicę swojego związku i co nam jeszcze powiedzieli? Zobaczcie nasz materiał wideo!