Sylwia Bomba zdobyła popularność podczas programu "Gogglebox" i można śmiało stwierdzić, że jest jedną z najbardziej popularnych gwiazd TTV. Niewątpliwie, fani zaczęli interesować się nią bardziej od momentu, w którym ogłosiła swój związek z Grzegorzem Collinsem. Internauci wówczas nie pozostawili na niej suchej nitki, sugerując, że ich związek potrwa kilka tygodni czy miesięcy. Teraz Sylwia Bomba podzieliła się radosnymi wieściami!

Uradowana Sylwia Bomba dzieli się wspaniałą informacją

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins długo ukrywali swój związek, jednak po kilku miesiącach postanowili wyjawić, że są razem. Zrobili to w dość oryginalny sposób, ponieważ podczas jednego z eventów zapozowali razem. Wówczas fani Sylwii nie podzielali jej entuzjazmu i dawali tej miłości zaledwie kilka miesięcy. Niedawno Sylwia Bomba zaskoczyła fanów i wyznała, że Grzegorz u niej zamieszkał! To był duży krok w ich związku, a teraz obwieściła światu radosną nowinę! Wszyscy są zaskoczeni, że to już!

Dzisiaj mija nam rok wspólnego życia. Dwie osoby z różnymi doświadczeniami stworzyły rodzinę. Gdy to ogłosiliśmy niektórzy dawali nam '3 miesiące max' . Dziękuję Ci kochanie za ten rok. Dziękuję z całego serducha wszystkim którzy życzyli nam dobrze i trzymali kciuki za nas, a na koniec pozdrawiam wszystkie 'miłe' osoby, które wystąpiły na końcu rolki ze swoimi komentarzami. ściskamy Bombowe Collinsy - napisała Sylwia Bomba.

Widać, że Sylwia pamięta te przykrości, które spotkały ją i jej ukochanego na początku związku. Na szczęście dokoła Sylwii i Grzegorza są życzliwi ludzie, którzy teraz pospieszyli z gratulacjami.

Od początku trzymam kciuki za was

A ja Was uwielbiam bombowe Collinsy!!!!! Chociaż Toska wygrywa wszystko

Czytam imię wierzę że ludzie (kobiety) są tak paskudne przepraszam za wyrażenie ale jak inaczej nazwać kogoś kto wypisuje takie rzeczy, nie mogę uwierzyć że stać ludzi na tyle złośliwości i wrogości!!!Wam kochani życzę z całego dużo radości i miłości, kochajcie się i szanujcie a ludziska niech dalej zazdroszczą

Głos w sprawie zabrał nawet brat Grzegorza- Rafał Collins, który pogratulował Sylwii Bombie wytrwałości z jego bratem.

Gratulacje Sylwia, masz mocną psychę

Trzymacie kciuki za tę parę? My tak! Ostatnio przed naszą kamerą Sylwia Bomba wyznała, że chciałaby aby ukochany się jej oświadczył. Może niebawem jej marzenie zostanie spełnione!

