Jakiś czas temu Sylwia Bomba rozwiała wątpliwości fanów i wyznała, że póki co nie ma partnera. Dodała jednak, że jest już gotowa na nową relację. Wszystko wskazuje na to, że długo nie musiała czekać. Gwiazda "Gogglebox" zaskoczyła nowym nagraniem, na którym nie jest sama!

"Gogglebox": Sylwia Bomba ma nowego partnera?

Ostatnio Sylwia Bomba miała w swoim życiu bardzo intensywny czas. Wszystko przez to, że na początku roku kupiła dom marzeń i rozpoczęła prace remontowe. Niedawno przeprowadziła się do nowego lokum razem ze swoją ukochaną córeczką i wówczas przyznała fanom, że w życiu brakuje jej już tylko jednego. Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" wyznała bowiem, że doskwiera jej brak partnera. Czy pustka w jej życiu już się wypełniła? Wiele na to wskazuje.

Po wyznaniu gwiazdy, internauci dopytywali o jej życie prywatne. Wówczas Sylwia Bomba z "Gogglebox" wyznała, że jest gotowa na związek. Jednocześnie zaskoczyła wyznaniem, że chciałaby, aby jej przyszły partner także był rodzicem. Prawdziwe zaskoczenie przyszło jednak dopiero teraz, kiedy w czwartkowe popołudnie na instagramowym profilu influencerki pojawiło się wymowne nagranie, na którym ta równym tempem maszeruje w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Żeby tego było mało, do myślenia daje również wymowny podpis:

- Dokąd można zajść takim zgodnym krokiem...

Instagram @sylwiabomba

Następnie Sylwia Bomba zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Wówczas padło następujące pytanie:

- Wierzysz, że myślami można przyciągnąć drugiego człowiek?

Odpowiedź gwiazdy również była wymowna:

- Ja w to nie wierzę, ja to po prostu WIEM NA PEWNO - napisała.

Czy to oznacza, że faktycznie znalazła miłość? Póki co nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na oficjalne wieści od samej zainteresowanej.