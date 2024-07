1 z 6

Ostatnie święta Bożego Narodzenia Joanna Krupa spędziła bardzo skromnie i rodzinnie. W towarzystwie męża, siostry i mamy wybrała się do kanadyjskiego miasteczka, w którym oddawała się urokom zimowych sportów i świątecznej celebracji w gronie najbliższych. Przypomnijmy: Amerykańskie święta Joanny Krupy z rodziną

Impreza sylwestrowa za to już musiała odbyć się z pompą godną gwiazdy "The Real Housewifes of Miami". Joanna wraz z mężem i przyjaciółkami bawiła się na szalonej imprezie w jednym z klubów w Miami. W seksownej kreacji nie szczędziła sobie szampana prosto z butelki, zabawy na parkiecie i wygłupów z koleżankami z programu. Pod jednym ze zdjęć na Instagramie Krupa życzyła wszystkim szczęścia i zdradziła, ze 2014 rok przyniesie jej prawdopodobnie... dziecko!

Jestem podekscytowana 2014 rokiem. Nowe projekty, nowi znajomi i prawdopodobnie powiększenie klanu Krupa-Zago! - napisała Joanna.

Nie możemy się doczekać :) Zobaczcie jak Joanna i jej przyjaciółki bawią się w sylwestra: