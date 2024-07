Już jutro najważniejsza noc w roku - Sylwester. Tradycyjnie już odbędą się wielkie imprezy i koncerty, które z pompą mają powitać nowy rok. Gwiazdy na tę okazję główkują nad efektownym show, drogimi kreacjami i innymi niespodziankami, które mają umilić ludziom ten wyjątkowy wieczór. Przypomnijmy: Edyta Górniak szykuje sylwestrową niespodziankę dla fanów

Sylwester to jednak nie tylko duże imprezy na otwartej przestrzeni, ale również te bardziej kameralne domówki w towarzystwie rodziny i najbliższych przyjaciół. A co gdyby na taką imprezę mogła wpaść któraś z polskich gwiazd? "Super Express" zlecił badania, w ramach których przepytywano Polaków o to, z którą znany osobą chcieliby przywitać nowy rok i przeżyć szaloną imprezę. Na szczycie zestawienia znalazła się nieoczekiwanie... Małgorzata Kożuchowska.

Kożuchowska szaleje na parkiecie z Wolińskim

Na kolejnych miejscach pojawia się m.in. Andrzej Grabowski, Natalia Siwiec czy Doda. Widać, że Polacy gustują w pięknych i temperamentnych kobietach oraz mężczyznach, którzy nie wylewają za kołnierz ;) Choć szczerze mówiąc, brakuje nam w tym zestawieniu kilku nazwisk.

A wy z kim chcielibyście imprezować w Sylwestra?

Z kim Polacy chcieliby spędzić sylwestra? Badanie SE.pl

1. Małgorzata Kożuchowska (42 l.) - 16,6 proc.

2. Andrzej Grabowski (61 l.) - 16,5 proc.

3. Marek Kondrat (63 l.) - 11,3 proc.

4. Natalia Siwiec (30 l.) - 9,7 proc.

5. Justyna Steczkowska (41 l.) - 8,2 proc.

6. Tomasz Karolak (42 l.) - 6,2 proc.

7. Piotr Adamczyk (41 l.) - 5,7 proc.

8. Borys Szyc (35 l.) - 4 proc.

9. Edyta Herbuś (32 l.) - 3,9 proc.

10. Doda (29 l.) - 2,6 proc.

