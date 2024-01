Nicola z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z sylwestrowej nocy. Uczestniczka show postawiła na odważną kreację z asymetryczną górą. Była wybranka Darka pokazała również, z kim przywitała nowy rok.

Nicola z "Rolnika" pokazała z kim spędziła sylwestra

To był przełomowy rok dla Nicoli z 10. edycji miłosnego hitu TVP, która postanowiła zawalczyć o serce Darka w programie TVP. Rolnik zadecydował, że to właśnie z nią chcę budować relacje, ale z biegiem czasu stracił zainteresowanie swoją wybranką i postanowił zakończyć ich związek. Od tego czasu uczestniczka show dosyć często udziela się w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się tym, co się u niej dzieje. Ostatnio Nicola z "Rolnika" zapowiedziała, że zaczyna nowy rozdział w życiu, a w ostatni dzień 2023 roku pokazała, z kim będzie świętować nowy rok.

Nicola z "Rolnik szuka żony" z koleżankami Instagram @nicolagaw

Nicola z "Rolnik szuka żony" spędziła sylwestrową noc w domu z przyjaciółkami. Na InstaStories byłej wybranki Darka pojawiły się zdjęcia, a uwagę przykuwał jej uśmiech. Wygląda na to, że uczestniczka show z pełnym optymizmem wkroczyła w nowy rok.

Czas zacząć — napisała Nicola.

Uwagę przykuwała również kreacja Nicoli, która postawiła na długą czarną sukienkę z asymetryczną górą. Jak zawsze, uczestniczka show postawiła na delikatny makijaż podkreślający jej urodę i rozpuszczone włosy. A wam jak podobała się sylwestrowa kreacja uczestniczki "Rolnik szuka żony"?