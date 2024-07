Najnowsze "Party" do kupienia już jutro, 4 lipca! Co znajdziecie w poniedziałkowym numerze? Najważniejszy temat to prawdziwy baby boom w polskim show-biznesie. W ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy się, że w ciąży są trzy polskie gwiazdy: Małgorzata Socha, Paulina Sykut-Jeżyna i Tamara Arciuch. Dwie pierwsze: Socha i Sykut-Jeżyna królują na okładce nowego "Party"! Kiedy urodzą? Jak się czują w ciąży? O tym przeczytacie już jutro!

Co jeszcze znajdziecie w "Party"? Koniecznie musicie przeczytać pierwszy wywiad z Agnieszką Sienkiewicz po narodzinach dziecka. Jak się czuje jako młoda mama? Co jest teraz najtrudniejsze w jej życiu?

Poza tym, z najnowszego "Party" dowiecie się również, jak polskie gwiazdy będą spędzać wakacje, zapoznacie się z naszym specjalnym wakacyjnym horoskopem, rozwiążecie quiz oraz przeczytacie letnie opowiadanie Magdaleny Witkiewicz. To i o wiele więcej w najnowszym "Party"!

