W angielskim The Royal Opera House w Londynie odbyła się impreza GQ Men Of The Year Awards 2014. Na czerwonym dywanie pojawiła się plejada światowych gwiazd, które prześcigała się w pomysłach na najpiękniejszą, najbardziej oryginalną czy ekstrawagancką kreację. Tylko która z nich wyglądała najlepiej?

Najlepiej wyglądała Rita Ora, która pojawiła się w srebrnej kreacji projektu Zuhaira Murada. Ekstrawagancka asymetryczna sukienka wyglądała zjawiskowo. Na srebro postawiła również Kim Kardaschian, która wybrała transparentną spódnicę od Ralph & Russo i skórzane body od Atsuko Kudo.

Cara Delevingne zdecydowała się na koronkową sukienkę Burberry Prorsum. Musimy przyznać, że modelka prezentowała się w niej zjawiskowo. Pippa Middleton miała na sobie różowy top i spódnicę z jesiennej kolekcji Boss. Zaś Ellie Gulding pojawiła się w klasycznej bieli. Sukienka, którą miała na sobie pochodzi z kolekcji wiosennej kolekcji Ermanno Scervino.

