Kornelia i Marek poznali się w 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i szybko okazało się, że dopasowanie tej dwójki to był prawdziwy strzał w dziesiątkę - teraz Kornelia i Marek są jedyną parą, których uczucia przetrwały i to w jakim natężeniu! Kornelia pokazała, jak jej mąż rozpieszcza ją nie tylko od święta, ale również na co dzień. Taki mąż to skarb?

Tak Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozpieszcza żonę

Powszechnie wiadomo, że dobry związek nie powinien opierać się jedynie na świętowaniu wyjątkowych okazji, ale również na wspólnej codzienności i drobnych gestach. Wiedzą o tym dobrze Kornelia i Marek z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy jako jedyna para rozwijają swój związek po programie.

Niedawno Kornelia i Marek ze "Ślubu" pokazywali, jak spędzają razem święta, a teraz Kornelia pokazała na InstaStories wyjątkowy prezent, jaki dostała od męża. Trudno zaprzeczyć, że gest Marka w postaci kupienia dla żony bukietu róż jest naprawdę romantyczny!

Miła niespodzianka - pisze Kornelia ze ''Ślubu''.

Instagram @kornelia.m

Co ciekawe, nowy rok przyniósł Kornelii i Markowi zaskakujące zmiany - jak się bowiem okazuje, Kornelia ze "Ślubu" postanowiła przyjąć nazwisko ukochanego. Nie kryje radości z tym związanej!

Nowy rok, nowe cele. Jeden z nich już spełniony (...) Miłego wieczoru życzą państwo Różańscy - napisała na Instagramie Kornelia ze ''Ślubu''.

MATEUSZ GROCHOCKI/Dzien Dobry TVN/East News

Jak Wam się podoba gest Marka z "ŚOPW" względem ukochanej? My jesteśmy pod wrażeniem i życzymy małżeństwu więcej takich wspólnych chwil - w nowym roku i nie tylko!

